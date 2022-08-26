В Твери в многоэтажке заменят лифты после обращения жительницы дома к губернатору

Во время личного приема граждан. Фото: ПТО

26 августа к губернатору Игорю Рудене в ходе личного приёма граждан обратилась жительница одного из многоквартирных домов на улице Благоева в Твери Елена Романова. Она попросила главу рег8иона способствовать решению вопроса с заменой лифтов в многоэтажке, где проживает она и еще около 150 человек.

Глава региона ответил, что замена двух лифтов планируется до середины декабря текущего года. Конкурентные процедуры по поиску подрядчика уже начаты.

Губернатор поручил областному Минстрою взять на контроль замену лифтов в установленные сроки.

Работы выполнят в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капремонта общего имущества в многоквартирных домах.