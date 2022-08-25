Госавтоинспекция Тверской области призывает водителей быть осторожнее на дорогах в жару

Водителям следует быть внимательнее на дорогах в жару Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Госавтоинспекция Тверской области призывает водителей быть аккуратнее на дороге в жаркую погоду и по возможности воздержаться от дальних поездок. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе будет жарко: дневная температура воздуха поднимется до +29-30 градусов. - Будьте внимательны и осторожны на дороге. Перед дальней поездкой проверьте техническое состояние автомобиля, в первую очередь, посмотрите, как работают системы кондиционирования и электроника, проверьте состояние аккумулятора, - обращают внимание в ГИБДД. Берите с собой больше воды, следите за состоянием своего здоровья, если чувствуете головокружение, слабость, сильную головную боль - остановитесь. Также из-за жары возможны резкие перепады давления, поэтому, если подвержены им, то обязательно возите с собой соответствующие медикаменты. Будьте предельно внимательны, ни в коем случае не превышайте скорость, строго соблюдайте дистанцию и интервал между транспортными средствами.