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Общество25 августа 2022 7:22

УК в Твери обязали убрать рекламу с фасада жилого дома

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Заволжского района Твери в ходе проверки выявлены нарушения требований жилищного законодательства. В частности, установлен факт незаконного размещения на фасаде многоквартирного жилого дома рекламной конструкции. Вопрос о её монтаже на с собственниками жилых помещений не обсуждался, согласие жильцов не получено. Директору управляющей организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Устранение нарушений контролирует прокуратура.