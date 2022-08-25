УК в Твери обязали убрать рекламу с фасада жилого дома

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Заволжского района Твери в ходе проверки выявлены нарушения требований жилищного законодательства. В частности, установлен факт незаконного размещения на фасаде многоквартирного жилого дома рекламной конструкции. Вопрос о её монтаже на с собственниками жилых помещений не обсуждался, согласие жильцов не получено. Директору управляющей организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Устранение нарушений контролирует прокуратура.