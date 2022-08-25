Предприятия Тверской области произвели текстилия на 8 миллиардов рублей

В первом полугодии в сутки в среднем в регионе производилось 1372 погонных метров ткани. Графика: Тверьстат

Тверская область всегда славилась своей лёгкой промышленностью. В I полугодии 2022 года предприятиями отрасли отгружено товаров более чем на 8 млрд. рублей. Такую аналитику приводит Тверьстат.

- В числе основных видов выпускаемой продукции пряжа, ткани, различные предметы одежды и обуви, спецодежда, головные уборы, нетканые материалы и многое другое, - сообщает ведомство.

В первом полугодии в сутки в среднем в регионе производилось 1372 погонных метров ткани.