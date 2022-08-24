«Пушкинская карта» действует в 28 учреждениях культуры Тверской области

Пушкинская карта помогает подросткам и молодым людям приобщаться к прекрасному.

В Тверской области продолжается реализация проекта «Пушкинская карта»: в регионе оформлено более 38 тысяч карт. Оплатить билеты «Пушкинской картой» можно в 28 театрах, ДК и других культурных учреждениях Верхневолжья.

«Пушкинская карта» доступна для детей и молодых людей от 12 до 22 лет. По сути это карта «Мир», на которую начислены средства от государства (в 2022 году лимит - 5000 рублей). Их можно потратить при посещении культурно-развлекательных мероприятий в учреждениях-участниках проекта. Получить карты можно в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» и в отделениях Почта Банка.

Весь репертуар учреждений культуры, доступный обладателям «Пушкинской карты», представлен на портале PRO.КУЛЬТУРА.РФ.

Итак в Верхневолжье по «Пушкинской карте» можно купить билеты в Ржевский филиал Музея Победы, Всероссийский историко-этнографический музей, Тверскую картинную галерею, Дом народного творчества, Кимрский театр драмы и комедии, Вышневолоцкий областной драматический театр, Тверской театр юного зрителя, областной академический театр драмы, Тверской театр кукол, областную филармонию, ДК «Пролетарка», Фировский РДК, Торопецкий ДК, кинотеатр «Спутник» в Нелидово, ДК «Современник» в Конаково, городской ДК в Торжке, Вышневолоцкий межпоселенческий ДК, Ржевский выставочный зал, районный дом культуры им. Я.С. Потапова Старицкого района, Весьегонский ЦДК.

Также «Пушкинская карта» действует в восьми частных организациях: ООО «Торжокские золотошвеи», тверской ДК «Металлист», Бизнес-центр «Тверь», кинотеатры «Панорама» и «Звезда» в Твери, «Волга» в Кимрах, «Синема Ржев» и ООО «Интеграция» Я Смогу» в Конаково.