В Тверской области 24 августа коронавирусом заразились 265 человек

В регионе рост числа больных ковидом.

По данным на 24 августа в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 265 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели также отмечен резкий рост заболеваемости - число заболевших в сутки увеличивается. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 168 236 человек.

162 343 заразившихся излечились от инфекции. В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 158 324, в том числе за последние сутки – 2375.

2760 человек скончались. За минувшие сутки от ковида никто не умер.

Госпитализаций с ковидом за минувшие сутки 20.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.