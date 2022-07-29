Новый способ оплаты проезда появился в тверских автобусах

Новый способ доступен пассажирам, на телефон которых скачано транспортное приложение. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Новый способ оплаты проезда появился в автобусах "Транспорта Верхневолжья", курсирующих по Твери и Калининскому району. Он доступен пассажирам, на телефон которых скачано приложение "Волга".

Теперь при входе в автобус в приложении сразу появится уведомление о необходимости оплатить проезд, qr-код считывать для этого будет не надо . Для корректного списания денег нужно лишь выбрать конечную остановку. После оплаты будет сформирован электронный билет. Считывать

Важно: чтобы система распознала телефон, в нём должны быть включены геолокация и Bluetooth.

Как сообщает пресс-служба Правительства Тверской области, наш регион стал одним из пяти субъектов страны, где был запущен данный проект. Преимущество нового способа оплаты в том, что пассажиру не нужно прикладывать карту к валидатору, считывать QR-код в салоне или обращаться к водителю. Тестовые испытания показали, что при таком способе оплаты время посадки в автобус сокращается на треть.