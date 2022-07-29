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Общество29 июля 2022 13:11

В Тверской области отремонтировали кровлю сельской школы

Общая стоимость работ составила 5,3 млн рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Во время личного приема к губернатору обратилась учитель школы Вероника Лабутина

Во время личного приема к губернатору обратилась учитель школы Вероника Лабутина

Фото: ПТО

В здании Коробинской основной общеобразовательной школы Зубцовского района капитально отремонтирована кровля. За содействием в решении вопроса к губернатору Игорю Рудене во время личного приема граждан обращалась учитель школы Вероника Лабутина.

- Необходимые средства выделены, есть софинансирование со стороны муниципального образования. В апреле начинается закупка материалов. Всю работу должны завершить в июле, - отметил тогда Игорь Руденя.

На ремонт кровли была выделена областная субсидия. Общая стоимость работ составила 5,3 млн рублей. Работы выполнены подрядчиком в полном объеме, 27 июля подписан акт о приемке.

Ранее в Коробинской школе был капитально отремонтирован спортивный зал, полностью заменены окна на первом и втором этажах.