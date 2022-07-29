3 млн рублей в Твери потратят на продолжение ремонта набережной Степана Разина

На набережной уложат новую плитку. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери продолжится ремонт набережной Степана Разина. В этот раз ремонтировать будут тротуар на участке от Студенческого переулка до улицы Андрея Дементьева. Работы должны закончить до 30 сентября 2022 года. Сейчас на портале госзакупок ищут подрядчика, который выполнит работы.

Участок, который отремонтируют. Фото: проектно-сметная документация.

Согласно документации данного лота, на ремонт планируется потратить 2 млн 964 тыс. 392 рубля, это максимальная цена контракта.

На набережной уложат новую брусчатку (серую бетонную плитку 20х10 см), огородят бортовым камнем, в необходимых местах вмонтируют тактильную плитку для слабовидящих и слепых людей. То есть ремонт будет аналогичен тому, что вёлся на участке от Свободного переулка до Студенческого переулка.

Напомним, Набережная Степана Разина - одно из красивейших мест в городе, памятник архитектуры и градостроительства. Она является частью туристского центра Твери, границы которого утвердили не так давно. Сейчас на неотремонтированных участках мостовая набережной находится в весьма неприглядном виде -