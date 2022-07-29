В Тверской области 16-летний подросток чуть не убил восьмилетнюю девочку

Избитую девочку нашла в овраге мама Фото: прокуратура Тверской области

ЧП произошло днем, 28 июля в деревне Торопецкого района. 16-летний парень сильно избил 8-летнюю девочку.

По предварительной информации, девочка вместе с подростком каталась на велосипеде. Между ними произошел конфликт, и парень начал избивать ребенка неустановленным предметом. Девочка сделала вид, что потеряла сознание, а подросток испугался и убежал. Пострадавшую нашла мама в овраге у заброшенного дома.

- В настоящее время девочка госпитализирована и находится в тяжёлом состоянии. Подросток задержан, - сообщили в прокуратуре Тверской области.

По факту происшествия Западнодвинским межрайонным следственным регионального СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Прокуратура Торопецкого района Тверской области поставила на контроль ход и результаты расследования. На место выезжал прокурор Торопецкого района Виталий Борисов, руководство и следователи территориального следственного отдела СКР, криминалисты и сотрудники полиции.

- Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.