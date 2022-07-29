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Общество29 июля 2022 7:38

Житель Тверской области незаконно получил грант на развитие несуществующей фермы

За мошенничество его осудили условно
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
За мошенничество предприниматель осужден условно

За мошенничество предприниматель осужден условно

Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратурой Заволжского района Твери поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, признанного виновным в мошенничестве.

По версии следствия, в период с июня по декабрь 2019 года обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, получил из областного бюджета грант в 3 млн рублей на создание и развитие несуществующей фермы. Указанными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Судом фигурант признан виновным и осужден на два года условно. Ущерб государству возмещен.

Приговор не вступил в законную силу.