В двух районах Тверской области нашли снаряды времен войны

В двух районах обезвредили военные снаряды Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

28 июля группами специальных (взрывных) работ аварийно-спасательных служб на территории Ржевского и Калининского районов Тверской области найдены и обезврежены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

В числе "трофеев" 82-мм миномётная мина, 122-мм артиллерийский снаряд.

МЧС напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону «101» и «112».