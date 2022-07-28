В Тверской области собственник земли организовал песчаный карьер за 17 миллиардов рублей

В Нарачино нашли незаконный песчаный карьер Фото: rshn-tver.ru

В деревне Нарачино в Бологовском районе Тверской области собственник земельного участка площадью 57,7 га организовал незаконный песчаный карьер.

Нарушения были выявлены Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе выезда.

Собственник, ООО “Островито”, незаконно добывал песок на территории, в результате образовались обводненные карьеры общей площадью 50 гектаров глубиной до 8 метров.

Оставшаяся площадь заросла кустами и сорняками.

Ущерб в результате уничтожения плодородного слоя составил 17 млрд 530 млн 400 тыс. рублей.

Специалистами ведомства юрлицу предложено устранить нарушения и вернуть плодородный почвенный слой.