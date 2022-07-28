В Твери прохожая забрала чужую сумку, оставленную на скамейке

Подозреваемую разыскала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратилась пенсионерка из Твери и рассказала, что вечером гуляла с собакой и присела на лавочку. Вдруг животное побежало, женщина последовала за ним, а сумку с документами и деньгами оставила на скамейке.

В ходе розыска полицейские узнали, что соседка видела, как неизвестная прохожая присела на лавочку рядом с сумкой, забрала ее, а потом зашла в подъезд.

По данным сотрудников уголовного розыска, подозреваемая пришла выпить со знакомыми. Злоумышленница созналась в содеянном и вернула похищенное имущество.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.