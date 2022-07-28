В Твери состоится праздник на День ВДВ

День ВДВ в Твери отметят 2 августа Фото: администрация Твери

2 августа в Твери отметят 92-ю годовщину со дня основания Воздушно-десантных войск. Праздничные мероприятия, подготовленные Тверским региональным отделением «Союза десантников», пройдут в центре города.

Праздник традиционно начнется в 9:00 утра с автопробега, который стартует от ТЦ «Лента». В 11:00 состоится церемония возложения цветов к Обелиску Победы, Вечному огню, мемориалу воинам- интернационалистам и памятнику генералу армии В.Ф. Маргелову.

Основные мероприятия пройдут на территории стадиона в районе Краснофлотской набережной. Для участников и гостей будет организована выставка оружия, средств спасения и пожарной техники, пройдут соревнования по армрестлингу и гиревому спорту, показательные выступления борцов, боксеров и мастеров рукопашного боя, бойцов отдела специального назначения «Рысь», а также пролет мотопарапланеристов.

На площадке будет работать полевая кухня, детская зона. В течение всего праздника будут выступать творческие коллективы ДК «Заволжский» и група «Наша».