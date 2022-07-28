В Тверской области снесли аварийный жилой дом в поселке Сандово

Аварийный дом снесли по требованию прокуратуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратурой Сандовского района в ходе проверки установлено, что в поселке Сандово на улице Соболинской расположен дом, который признан аварийным и расселен. При этом органы местного самоуправления мер по предупреждению несанкционированного доступа в аварийное строение не приняли, что создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Прокуратурой района направлено в суд административное исковое заявление с требованием признать незаконным бездействие администрации Сандовского муниципального округа, а также снести аварийный жилой дом.

Требования прокурора удовлетворены. Аварийный жилой дом снесен.