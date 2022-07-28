Через центры занятости в Тверской области трудоустроено 117 жителей с инвалидностью

При содействии центров занятости Тверской области трудоустроено 117 жителей с инвалидностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2022 года при содействии центров занятости Тверской области трудоустроено 117 жителей с инвалидностью, на временную работу устроены 16 граждан, еще для 29 человек организовано профессиональное переобучение. Собственное дело зарегистрировали 11 людей с ограничениями по здоровью.

- Для нас очень важно, чтобы людей с ограниченными возможностями можно было вовлечь в активную жизнь, чтобы они могли трудоустроиться, – считает губернатор Игорь Руденя.

При содействии центров занятости в 2022 году заквотировано более 2,3 тыс. рабочих мест для трудоустройства инвалидов, из них около 1,7 тыс. мест занято работающими инвалидами.

Информацию о трудоустройстве граждан с инвалидностью можно получить на интерактивном портале службы занятости населения Тверской области или по номеру "горячей линии": (4822) 33-33-24.