Купание в центре и град размером с орех: жители Твери делятся фото и видео прошедшей грозы

Центр города ушёл под воду. Фото: скрин с видео «Тверь сейчас» vk.com/tversey

Два парня искупались в центре Твери где и реки то никакой нет - на улице Трёхсвятской. Пешеходная улица превратилась в мелководную речку вчера, 27 июня, в результате обрушившейся на город грозы.

Видео купающихся парней опубликовал паблик "Тверь сейчас". После грозы жители областной столицы начали активно делиться фотографиями и видеозаписями происходящего.

У Тверьгеофизики. Фото: Новая Тверь vk.com/new_tver/Светлана Голубева.

На фото - затопленная Трёхсвятская, Учительская, перекрёсток Можайского и Гусева и другие улицы города. Люди ходят по щиколотку и выше в воде, от машин расходятся волны, словно от катеров.

Машины въезжают в воду на перекрёстке Можайского и Гусева. Фото: Александр СОРОКИН

А в Пролетарском районе выпал град размером с орех - не менее 10-15 мм в диаметре.

Град, выпавший в Пролетарском районе. Фото: Ольга Иванова.

Потоп на "Трёхе" чуть позже ликвидировали: МУП «ЖЭК» занялось устранением последствий стихии с применением илососной техники.

Напомним, высокая вероятность сильных гроз с ливневыми дождями сохраняется в Тверской области и сегодня, 28 июля. Об этом предупреждает Гидрометцентр РФ.