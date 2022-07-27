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Происшествия27 июля 2022 16:25

В Тверской области рабочий забрал трактор у хозяина из-за невыплаты зарплаты

Технику работник забрал "в качестве гарантии"
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Потерпевший нанял работников для валки леса, но зарплату задерживал.

Потерпевший нанял работников для валки леса, но зарплату задерживал.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

59-летний житель Твери заявил в полицию о пропаже трелёвочного трактора стоимостью 700 тыс. рублей. Как рассказал потерпевший, трактор кто-то угнал из леса близ посёлка Борисовский в Вышневолоцком районе.

Полицейские выяснили: потерпевший нанял работников для валки леса. И накануне пропажи трактора с одним их них у него вышел конфликт из-за того, что мужчина задолжал ему зарплату за месяц.

По этой причине подозреваемый, 54-летний ранее судимый житель Брянской области, и решил забрать трактор у работодателя - в качестве гарантии оплаты за выполненную работу.

- Выяснилось, что в день происшествия мужчина при помощи тягача перевёз трелёвочник с территории лесозаготовок в Смоленскую область. Технику фигурант хранил в одной из отдалённых деревень региона, - рассказали подробности в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации "Самоуправство".