В Тверской области рабочий забрал трактор у хозяина из-за невыплаты зарплаты

Потерпевший нанял работников для валки леса, но зарплату задерживал. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

59-летний житель Твери заявил в полицию о пропаже трелёвочного трактора стоимостью 700 тыс. рублей. Как рассказал потерпевший, трактор кто-то угнал из леса близ посёлка Борисовский в Вышневолоцком районе.

Полицейские выяснили: потерпевший нанял работников для валки леса. И накануне пропажи трактора с одним их них у него вышел конфликт из-за того, что мужчина задолжал ему зарплату за месяц.

По этой причине подозреваемый, 54-летний ранее судимый житель Брянской области, и решил забрать трактор у работодателя - в качестве гарантии оплаты за выполненную работу.

- Выяснилось, что в день происшествия мужчина при помощи тягача перевёз трелёвочник с территории лесозаготовок в Смоленскую область. Технику фигурант хранил в одной из отдалённых деревень региона, - рассказали подробности в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации "Самоуправство".