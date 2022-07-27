Под Тверью спасатели обнаружили очаги тления торфа

Под Тверь потушили очаги тления торфа Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

27 июля в ходе мониторинга торфяных месторождений мобильной группой МЧС России по Тверской области были обнаружены очаги тления торфа в районе села Каблуково Каблуковского сельского поселения Калининского района.

- Угрозы населённым пунктам и объектам инфраструктуры нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В 11:23 была объявлена локализация очагов. В 12:12 - полная ликвидация.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тверской области.