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Происшествия27 июля 2022 10:44

Под Тверью спасатели обнаружили очаги тления торфа

Возгорание потушили
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Под Тверь потушили очаги тления торфа Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Под Тверь потушили очаги тления торфа Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

27 июля в ходе мониторинга торфяных месторождений мобильной группой МЧС России по Тверской области были обнаружены очаги тления торфа в районе села Каблуково Каблуковского сельского поселения Калининского района.

- Угрозы населённым пунктам и объектам инфраструктуры нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В 11:23 была объявлена локализация очагов. В 12:12 - полная ликвидация.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тверской области.