В Тверской области за сутки 27 июля выявлено 46 новых случаев коронавируса

В Тверской области выявлены новые случаи коронавируса Фото: ПТО

По данным на 27 июля в Тверской области подтверждено 46 новых случаев коронавируса. Напомним, пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Весной и летом число заболевших снижалось, но в июле вновь начало расти.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 164 002 случая ковида. Всего выздоровевших с начала пандемии - 160 637 человек.

2756 человек скончались (за минувшие сутки никто не умер).

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.