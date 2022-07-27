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Досуг27 июля 2022 6:08

В последние выходные июля в Тверской области пройдет фестиваль клюквы

Праздник состоится в Весьегонске
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области пройдет фестиваль клюквы

В Тверской области пройдет фестиваль клюквы

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

30 июля в Весьегонске в Приморском парке пройдет Фестиваль клюквы. Развлекательная программа начнется в 12:00.

Будет открыта гастрономическая площадка "Весьегонское застолье", где пройдет дегустация клюквенного морса и пельменей из розового теста с начинкой из лосятины и клюквы, мастер-класс по фигурной лепке пельменей, а также конкурс на лучшее блюдо национальной кухни "Национальный разносол".

Будет работать фотозона, ярмарка ремесел, аттракционы и батуты.

В 13:00 начнется семейный квест.

В 15:00 пройдет турнир по мини-футболу среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ.

Вечерняя часть программы пройдет в Приморском парке. Ожидаются выступления музыкальных групп из Твери, Бежецка, Санкт-Петербурга. Завершится праздник фейеверком.