Тверская полиция приглашает на службу в следственные подразделения

На должность следователя могут претендовать граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет, имеющие высшее юридическое образование. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Управление МВД России по городу Твери приглашает на службу в следственные подразделения На должность следователя могут претендовать граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет, имеющие высшее юридическое образование и не имеющие судимости.

Заключившим контракт гарантировано официальное трудоустройство, "белая" зарплата, возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, государственное страхование, отпуск длиной 47 дней ежегодно и другие льготы.

Кроме того, При заключении контракта о прохождении службы в следственных подразделениях выпускникам юридических факультетов выплачивается единовременное пособие - 1 миллион рублей. А прослужившим 10 лет - единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилья.

Как сообщает пресс-служба УМВД, соискателям следует обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Спартака, д.34А. Или звонить по телефонам в Твери: 8-999-160-46-79, 42-20-34, 32-94-91, 32-95-40, 32-92-76, 32-95-35, 32-92-83.