В Тверской области учителям и воспитателям года присуждены премии Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверской области присуждены премии победителям и участникам регионального этапа конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России». Вопрос обсудили 26 июля на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

Размер премии для победителя в конкурсе «Учитель года» составит 80 тыс. рублей, для лучших участников - 50 тыс. рублей. Для лучших педагогов по итогам конкурса «Воспитатель года» - 50 и 30 тыс. рублей соответственно.

В этом году в муниципальном этапе конкурса «Учитель года России» приняли участие 46 педагогов, в региональном этапе - 20 человек.

Победителем стала учитель начальных классов тверской школы №34 Любовь Кочеткова. Она представит регион на федеральном этапе конкурса. Призёры регионального этапа – учитель английского языка Мирновской школы Торжокского района Елена Селиверстова, учитель английского языка школы №5 Кашинского городского округа Александра Шнибина, учитель истории и обществознания школы №40 Твери Анна Морозова, учитель музыки школы №14 Твери Екатерина Химченко и учитель английского языка школы №12 Ржева Дарья Бойкова.

Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года России» объединил 46 человек, региональный этап - 10 педагогических работников.

Победа присуждена музыкальному руководителю детского сада №27 Вышневолоцкого округа Наталье Заборовской. В числе призёров – воспитатели детского сада №163 Твери Ирина Иванова, детского сада №4 Старицы Наталья Леонова, детского сада №28 Ржева Екатерина Смирнова и детского сада №3 Кувшиновского района Ксения Чекмарева.