В Тверской области за сутки 26 июля выявлено 43 новых случая коронавируса

В Тверской области выявлено еще 43 случая коронавируса Фото: ПТО

По данным на 26 июля в Тверской области подтверждено 43 новых случая коронавируса. Напомним, пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Весной и летом число заболевших снижалось, но в июле вновь начало расти.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 163 956 случаев ковида. Всего выздоровевших с начала пандемии - 160 602 человека.

2756 человек скончались (за минувшие сутки никто не умер).

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.