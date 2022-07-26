Водитель "Газели" пострадал в ДТП в Тверской области

Водителя "Газели" доставили в больницу Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 25 июля на 14 км автодороги Рамешки-Максатиха в Рамешковском районе Тверской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, 34-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Ларгус", при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу 21-летнему водителю на "Газели", который ехал по главной дороге и после столкновения съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водителя "Газели" с травмами доставили в больницу.