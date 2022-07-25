Прокуратура нашла нарушения в Краснохолмской ЦРБ Тверской области

Прокуратура нашла нарушения в ЦРБ Фото: архив "КП"

Прокуратурой Краснохолмского района в ходе проверки в Краснохолмской ЦРБ выявлены нарушения санитарных норм.

По информации ведомства, в больнице не соблюден температурный режим при хранении продуктов питания, ненадлежащим образом оформлены технологические карты по приготовлению блюд. Уборный инвентарь хранится с нарушениями, приказ о назначении лиц, ответственных за раздачу пищевой продукции, отсутствует.

Руководителю больницы внесено представление, пять лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.

В отношении должностного лица учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновный оштрафован на 1000 рублей.