Госавтоинспекторы остановили пьяного нарушителя на мотоцикле в Твери

Госавтоинспекторы остановили пьяного нарушителя на мотоцикле Фото: УГИБДД России по Тверской области

23 июля около 23:00 вечера на улице Старобежецкой в районе дома №45 тверскими сотрудниками отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России был остановлен 28-летний водитель с признаками опьянения, управляющий мотоциклом "Racer". При проверке выяснилось, что водитель уже лишен водительских прав за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Нарушитель был направлен на медицинское освидетельствование, которое установило состояние алкогольного опьянения. - Мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ и наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области и напомнили о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.