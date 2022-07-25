Работы планируется завершить в сентябре Фото: ПТО

В Тверской области в 2022 году отремонтируют дорогу Бежецк - Кесова Гора - Кашин. Работы выполнят в Кесовогорском муниципальном округе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Региональная автомобильная дорога Бежецк - Кесова Гора - Кашин проходит по территории трех муниципальных образований Тверской области: Бежецкому, Кесовогорскому и Кашинскому. Она связывает между собой северо-восточную и восточную части региона.

В 2021 году по национальному проекту отремонтировали 15,7 км дороги. В этом году работы продолжатся. Соответствующий контракт заключен между Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области и подрядной организацией ООО "Технострой".

Подрядчик отремонтирует участок с 36-го км по 43-й км. В порядок приведут покрытие проезжей части, заездные карманы автобусных остановок, съезды. Работы планируется завершить в сентябре 2022 года.