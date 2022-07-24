В Тверской области спасатели с автовышкой выезжали на помощь населению

Жители Торжка вызвали автолестницу на помощь Фото: vk.com/pozor_torzhok

Помощь спасателей потребовалась вечером 23 июля в Торжке.

Первое отделение и автолестница ПСЧ-13 выезжало на улицу Старицкую для оказания помощи населению. В 22:55 в ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение: родственники не могли ни дозвониться, ни достучаться до бабушки и дедушки.

К счастью с пожилой семейной парой ничего не случилось. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области, они спали и не слышали звонков. Никакого происшествия не было.