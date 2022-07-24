В Минприроды посчитали, сколько зайцев обитает в Тверской области

В Тверской области насчитали 36 262 особи зайца-беляка Фото: Минприроды Тверской области

Минприроды Тверской области посчитало, численность зайцев, обитающих в регионе. По данным государственного мониторинга за 2022 год численность зайца-беляка на территории Верхневолжья составила - 36 262 особи.

Заяц-беляк - это млекопитающее животное из отряда зайцеобразных. Вес может составлять 1,6-4,5 кг. Окрас шерстки меняется в зависимости от сезона: летом – животное серого или рыжевато-серого цвета, а зимой – окрас белый с незначительными черными пятнышками на кончиках ушей.

Обитает преимущественно на освещенных опушках лиственных и смешанных лесов, в зарослях кустарников.