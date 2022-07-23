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Общество23 июля 2022 11:11

На Тверском ипподроме состоятся "понячьи скачки" и состязания лошади и мотоцикла

Ипподром приглашает на празднование своего 100-летия
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
программа праздника обширная и интересная.

программа праздника обширная и интересная.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тверской областной ипподром в этом году отмечает свой 100-й день рождения. 30 июля в честь большого юбилея состоится праздник, на который приглашают всех желающих. Начнутся мероприятия в 17:00 и продлятся до девяти вечера.

Программа обширная. Для детей организуют анимацию с клоунами. Областная Федерация автоспорта представит настоящие спортивные автомобили, которые ежегодно принимают участие в зимних трековых гонках (можно будет сфотографироваться, посидеть за рулём). Много сюрпризов подготовили конные клубы: "понячьи скачки", состязания лошади и мотоцикла, конкур и танцы на лошадях. Полную программу праздника можно узнать на страничке ипподрома. Закончится праздник салютом. 0+