На Тверском ипподроме состоятся "понячьи скачки" и состязания лошади и мотоцикла

программа праздника обширная и интересная. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тверской областной ипподром в этом году отмечает свой 100-й день рождения. 30 июля в честь большого юбилея состоится праздник, на который приглашают всех желающих. Начнутся мероприятия в 17:00 и продлятся до девяти вечера.

Программа обширная. Для детей организуют анимацию с клоунами. Областная Федерация автоспорта представит настоящие спортивные автомобили, которые ежегодно принимают участие в зимних трековых гонках (можно будет сфотографироваться, посидеть за рулём). Много сюрпризов подготовили конные клубы: "понячьи скачки", состязания лошади и мотоцикла, конкур и танцы на лошадях. Полную программу праздника можно узнать на страничке ипподрома. Закончится праздник салютом. 0+