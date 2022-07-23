В Тверской области за сутки выявлено 44 случая коронавируса

Вакцинация в регионе продолжается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки, по данным на 23 июля, в Тверской области подтверждено 44 новых случая коронавируса. Госпитализированы за сутки были семь человек.

Напомним, пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Весной и летом число заболевших снижалось, но в июле вновь начало расти. Всего с начала пандемии в регионе выявлен 163 821 случай ковида.

За минувшие сутки выздоровели от коронавируса 28 человек, с начала пандемии болезнь победили 160 490 человек.

2755 человек скончались (за последние сутки смертей нет).

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.