В Тверской области за сутки выявлено 44 случая коронавируса

Вакцинация в регионе продолжается.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки, по данным на 23 июля, в Тверской области подтверждено 44 новых случая коронавируса. Госпитализированы за сутки были семь человек.
Напомним, пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Весной и летом число заболевших снижалось, но в июле вновь начало расти. Всего с начала пандемии в регионе выявлен 163 821 случай ковида.
За минувшие сутки выздоровели от коронавируса 28 человек, с начала пандемии болезнь победили 160 490 человек.
2755 человек скончались (за последние сутки смертей нет).
Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.
Данные на 23 июля.
Фото: ПТО