В Твери мужчина оставил ключ зажигания под ковриком в авто и чуть не лишился машины

Автовладелец оставил машину незапертой и ключ зажигания спрятал внутри авто. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Твери 59-летний мужчина чуть было не лишился автомобиля из-за собственной непредусмотрительности. Он оставил на ночь отечественный ВАЗ на неохраняемой парковке, машину не запер, а ключ зажигания положил под коврик. Вернувшись за машиной на утро, он её не обнаружил и обратился в полицию.

"Полицейские опросили очевидцев, обследовали территорию и возможные пути отхода злоумышленника, изучили записи камер видеонаблюдения. На месте криминалисты изъяли следы и улики. Ориентировка с приметами автомобиля была передана патрульным экипажам", - рассказывают в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Автомобиль нашёлся на одной из улиц в Центральном районе Твери. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и личность подозреваемого в угоне. Им оказался 25-летний неработающий ранее судимый житель Старицкого района.

Мужчина задержан и сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».