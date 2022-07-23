Карту преступности Тверской области опубликовала прокуратура

В Бельском районе было совершено 11,9 преступлений на тысячу человек.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Региональная прокуратура составила карту преступности Тверской области. Прокуроры посчитали количество преступлений, совершённых в первом полугодии 2022-го в Твери и районах области (на тысячу населения).
"Криминальной столицей" региона стал Бельский район. Здесь было совершено 11,9 преступлений на тысячу человек населения. А в Рамешковском районе обстановка с криминалом самая спокойная - 4,3 преступления на тысячу жителей.
Самые криминальные районы:
Бельский - 11,9 преступлений на тысячу человек;
Осташковский - 11,4 преступлений на тысячу человек;
Ржевский - 10,5 преступлений на тысячу человек;
Калязинский - 10,4 преступлений на тысячу человек.
Самые спокойные районы:
Рамешковский - 4,3 преступлений на тысячу человек;
Весьегонский - 4,7 преступлений на тысячу человек;
Пеновский - 4,9 преступлений на тысячу человек;
Фировский и Сандовский - 5,6 преступлений на тысячу человек.
Графика: Прокуратура Тверской области.