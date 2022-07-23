Карту преступности Тверской области опубликовала прокуратура

В Бельском районе было совершено 11,9 преступлений на тысячу человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Региональная прокуратура составила карту преступности Тверской области. Прокуроры посчитали количество преступлений, совершённых в первом полугодии 2022-го в Твери и районах области (на тысячу населения).

"Криминальной столицей" региона стал Бельский район. Здесь было совершено 11,9 преступлений на тысячу человек населения. А в Рамешковском районе обстановка с криминалом самая спокойная - 4,3 преступления на тысячу жителей.

Самые криминальные районы:

Бельский - 11,9 преступлений на тысячу человек;

Осташковский - 11,4 преступлений на тысячу человек;

Ржевский - 10,5 преступлений на тысячу человек;

Калязинский - 10,4 преступлений на тысячу человек.

Самые спокойные районы:

Рамешковский - 4,3 преступлений на тысячу человек;

Весьегонский - 4,7 преступлений на тысячу человек;

Пеновский - 4,9 преступлений на тысячу человек;

Фировский и Сандовский - 5,6 преступлений на тысячу человек.