В Твери Игорь Бутман играл джаз

Игорь Бутман и оркестр - как всегда прекрасны. Фото: ПТО

22 июля в Твери на Театральной площади в рамках Международного фестиваля «Jazzовые сезоны» выступал Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. В Твери джаз любят, поэтому площадь перед театром была битком. Играли при полном аншлаге музыканты 2,5 часа.

Горожане были в восторге, в соцсетях позитивные отклики и фото. Некоторым даже посчастливилось сфотографироваться с живой легендой Бутманом.

«Они невероятные. Очень здорово, что в Твери проходят такие концерты. Прекрасная музыка» - так описывают увиденное и услышанное тверичане в соцсетях.

- Рады, что можем посвятить еще один концерт, который проходит в Твери, важному для нашей культуры событию – столетию российского джаза, со дня первого джазового концерта. Недавно мы провели Московский джазовый фестиваль с участием звезд и молодых музыкантов. Музыка нас объединяет, дает возможность собраться вместе. Тверская область для меня родной регион, у меня отсюда корни. И публика здесь самая лучшая. Все наши концерты проходили в Твери с огромным успехом, - цитирует Бутмана пресс-служба областного правительства.

СПРАВКА «КП»

Московский джазовый оркестр основан Игорем Бутманом в 1999 году. В составе коллектива, пожалуй, лучшие российские джазовые музыканты. На протяжении 20 лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях мира. Только за пять последних лет оркестр дал более 500 концертов в России, а также неоднократно выступал в Южной Корее, Индии, Китае, Италии, Канаде, Франции, Великобритании, Латвии, Германии и США.

Игорь Бутман неоднократно выступал в Твери. Один из концертов прошёл в марте 2022 года в Тверском академическом театре драмы в рамках международного фестиваля «Триумф джаза».

Любителей джаза в Твери море. Фото: ПТО

Любителей джаза в Твери море. Фото: ПТО