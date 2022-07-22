В правительстве Тверской области обсудили патриотическое воспитание школьников

В правительстве обсудили вопросы сферы градостроительства, транспорта, образования Фото: ПТО

22 июля губернатор Игорь Руденя провел заседание президиума правительства Тверской области. В повестку вошли вопросы сферы градостроительства, транспорта, образования.

В частности, обсуждалась организация в образовательных учреждениях в 2022-2023 учебном году внедрение уроков по подготовке и основам военной службы, патриотического воспитания.

Министерством образования подготовлен план работы. Программой предусмотрена подготовка к военной службе и изучение основ безопасности военной службы, основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и воинского учёта. Кроме того, особое внимание будет уделено развитию в регионе движения "Юнармия".

В реализации программы для учеников 10-11 классов общеобразовательных школ и первокурсников средних специальных учреждений образования будут задействованы специалисты военного комиссариата Тверской области, сотрудники Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.