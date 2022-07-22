На ферме в Твери организован летний лагерь труда и отдыха для подростков

На ферме в Твери организована летняя занятость подростков Фото: администрация Твери

В Твери в рамках организации летней занятости школьников и временного трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, впервые организован лагерь труда и отдыха для школьников. На одном из предприятий 30 учащихся школы №47 по три часа в день помогают ухаживать за животными, трудятся на сенокосе.

Лагерь труда и отдыха организован в качестве пилотного проекта одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тверской области совместно с сотрудниками администрации Твери. В течение 10 дней две бригады по 15 человек будут работать на ферме: подсыпать корм, добавлять чистые опилки в стойла, помогать сотрудникам предприятия на сенокосе.

Всего, до конца лета в различных профессиональных сферах по договору с Центром занятости населения города Твери работают 1274 старшеклассника.