Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в районной ЦРБ Тверской области

Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в больнице Фото: архив "КП"

Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлены нарушения пожарной безопасности в Бологовской ЦРБ.

В частности, больница не оборудована в полном объеме автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Прокуратурой направлено в суд исковое заявление с требованием устранить выявленные нарушения пожарной безопасности в помещениях больницы. Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено. Ведомство контролирует устранение нарушений.