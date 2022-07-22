Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в районной ЦРБ Тверской области

Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в больнице Фото: архив "КП"
Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлены нарушения пожарной безопасности в Бологовской ЦРБ.
В частности, больница не оборудована в полном объеме автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Прокуратурой направлено в суд исковое заявление с требованием устранить выявленные нарушения пожарной безопасности в помещениях больницы. Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено. Ведомство контролирует устранение нарушений.