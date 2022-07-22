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Общество22 июля 2022 8:38

Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в районной ЦРБ Тверской области

Их устранение находится на контроле ведомства
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в больнице Фото: архив "КП"

Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в больнице Фото: архив "КП"

Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлены нарушения пожарной безопасности в Бологовской ЦРБ.

В частности, больница не оборудована в полном объеме автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Прокуратурой направлено в суд исковое заявление с требованием устранить выявленные нарушения пожарной безопасности в помещениях больницы. Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено. Ведомство контролирует устранение нарушений.