За два месяца в летних лагерях Тверской области отдохнули 46 000 детей

В летних ларерях завершилась вторая смена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В детских лагерях Тверской области завершается вторая смена. В первую смену в лагерях побывали 36 075 детей (с учетом лагерей дневного пребывания в школах), во вторую смену - 9 886 ребят. За два месяца в учреждениях отдохнули почти 46 тысяч человек.

Всего в 2022 году в регионе работают более 600 лагерей: дневного пребывания, труда и отдыха, стационарных и палаточных.

Отдельное внимание уделяется патриотическому воспитанию.

- Для детей важны общение и воспитание. Также должна вестись работа по экологическому воспитанию. Необходимо, чтобы все это сопровождалось спортивными мероприятиями, – подчеркнул губернатор Игорь Руденя при обсуждении темы на одном из заседаний областного правительства.

В загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием организована патриотическая игра "Зарница". Ее участниками стали более 35 тысяч детей.

Для отдыхающих проводят походы, слеты, экскурсии по туристским маршрутам, мероприятия ко Дню русского языка, Дню России, Дню памяти и скорби и другим значимым датам.

Летняя оздоровительная кампания продолжается.