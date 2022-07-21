Прокуратура проверила состояние дороги на двух улицах в Спирово

Прокуратура проверила состояние дорог Фото: архив "КП"

Прокуратурой Спировского района проведена проверка исполнения администрацией муниципального округа требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения.

Установлено, что на дорогах по улицам Лермонтова и Некрасова поселка Спирово на протяжении полутора километров имеются повреждения асфальтобетонного покрытия.

По выявленному факту главе муниципалитета внесено представление, нарушения устранены.

Прокуратурой района должностное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 20 тыс. рублей.