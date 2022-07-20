Жители Твери собрали 150 кг продуктов для одинокой бабушки Кати и её кота

Баба Катя пообещала жить до ста лет. Фото: vk.com/tver_helpanimals/Юлия Островская

Жители Твери собрали 150 кг продуктов для одинокой бабушки и её домашнего кота. Баба Катя, одинокая пожилая женщина, живёт под Тверью, в Калининском районе. Квартира у бабушки неплохая, в многоэтажке, но живётся тяжело - маленькой пенсии едва хватает...

О нелёгкой судьбе пожилой женщины и её кота узнали волонтёры тверской Инициативной группы по защите животных. И кинули клич - давайте поможем бабе Кате, кто чем сможет.

Мир не без добрых людей - и эта история очередное тому подтверждение. В день города, 17 июля, в горсаду "Инициативка" проводила акцию - выставку бездомных животных. Туда люди принесли подарки для бабы Кати и её питомца: продукты, бытовую химию и, конечно, кошачий корм. Некоторые пакеты были трогательно подписаны: "Для бабули и её котика".

- Когда мы приехали к бабе Кате с сумками, набитыми продуктами, она не смогла сдержать слёз, - рассказывают в "Инициативке". - Баба Катя просит передать всем огроооомный привет и спасибо и обещает дожить как минимум до 100 лет - теперь все эти продукты нужно съесть.

Бабушка получила и ещё один шикарный подарок - от одной тверской компании. Её сотрудники, молодые мужчины, привезли ей новый холодильник. Закончатся ли на этом чудеса для бабы Кати? Как знать, ведь зооволонтёры нацелены на то, чтобы презентовать женщине ещё и новую плиту - старая то совсем никуда.