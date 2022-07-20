В районах Твери продолжается благоустройство по ППМИ

В районах продолжается благоустройство дворовых территорий Фото: администрация Твери

В районах Твери продолжается благоустройство территорий в рамках Программы поддержки местных инициатив. Ход работ контролируют местные жители, специалисты районных администраций и представители общественности.

Среди проектов этого года - асфальтирование придомовой территории в переулке Трудолюбия. 4 корп. 2. Жильцы дома участвуют в ППМИ уже в третий раз. В предыдущие годы на этой придомовой территории было проведено озеленение и установлена спортивная площадка.

В Заволжском районе Твери на улице Хромова, 17 жители дома большинством голосов решили обустроить парковку для автомобилей. Уже идет подготовка основания для последующей укладки асфальтобетонного покрытия.

Проект благоустройства реализуется в Московском районе на улице Королева, 18, где будет проведен ремонт дворовой территории и подъездных путей. В Заволжье на улице Паши Савельевой, 54 благоустраивается придомовая территория. В Центральном районе на Тверском проспекте, 7 и улице Советской, 15 начались работы по установке ограждения и системы видеонаблюдения. В Пролетарском районе проект ППМИ завершен: во дворе дома на проспекте Ленина, 27 открыта новая детская площадка.

В настоящее время в администрациях районов Твери рассматриваются проекты ППМИ на 2023 год.