Участие в обсуждении вопросов приняли руководители территориальных подразделений федеральных ведомств Фото: ПТО

20 июля губернатор Игорь Руденя провёл заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Тверской области. Участие в обсуждении вопросов приняли руководители территориальных подразделений федеральных ведомств.

Рассмотрены предложения о дополнительных мерах по контролю за обеспечением организаций образования, здравоохранения и социальной защиты населения региона качественными и безопасными продуктами питания.

Глава региона подчеркнул: должны пресекаться любые попытки поставки в детские сады, школы, больницы и дома-интернаты продуктов с нарушениями требований к их производству и хранению. Особое внимание необходимо уделить мясной и молочной продукции.

В ходе заседания обсуждались вопросы формирования базы данных недобросовестных производителей, поставщиков и продавцов контрафактной и некачественной пищевой продукции.

По итогам заседания будет разработан и реализован план мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту продукции в учреждениях социальной сферы Верхневолжья.