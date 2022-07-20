Под Ржевом Тверской области поисковики подняли останки пятнадцати красноармейцев и установили имя одного из них

Работа на Ржевской земле. Фото: Военно-патриотический поисковый клуба «Последний бой».

Останки пятнадцати бойцов, павших подо Ржевом, в минувшие выходные были обнаружены поисковиками военно-патриотического поискового клуба "Последний бой". При бойцах обнаружили два солдатских медальона.

"Найдена запаханная воронка с боевым захоронением солдат РККА, работы по эксгумации останков 15-и бойцов заняли практически два дня кропотливой работы, чтобы не пропустить самого главного. Два медальона были направлены на экспертизу в лабораторию "Солдатский медальон"", - поделились поисковики на своей странице в соцсети.

И практически моментально из лаборатории был получен ответ: один из медальонов расшифрован. Бойцом, которому принадлежал медальон, оказался пропавший без вести снайпер 55-го гвардейского стрелкового полка Рябов Максим Иванович, 1911 года рождения, уроженец Кировской области.

Поисковики ищут родственников красноармейца. Всех желающих помочь в этой работе просят обязательно согласовывать свои действия с отрядом.