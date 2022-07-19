Власти Тверской области на Программу поддержки местных инициатив выделили дополнительные деньги

Деньги пойдут на улучшение городской среды. Фото: администрация Твери

В Тверской области в 2022 году дополнительно реализуют проекты по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Решение принято на заседании регионального правительства 19 июля.

- По поручению губернатора Игоря Рудени с целью вовлечения всех муниципальных образований региона в реализацию ППМИ в начале июля был проведен дополнительный конкурсный отбор, - уточняют в пресс-службе правительства области.

Победителями признаны Торжок, где на улице Гражданская установят детскую игровую площадку, и ЗАТО Солнечный с проектом по улучшению качества водоснабжения.

Также на заседании Правительства выделены дополнительные средства Андреапольскому, Западнодвинскому, Старицкому округам, Кувшиновскому району на реализацию в рамках ППМИ проектов по приобретению специализированной техники.