Операция «Полосатик»: волонтёры в Твери спасли двух полосатых котят в из колодца

Две девушки спустились за котятами в узкий колодец. Фото: vk.com/tver_helpanimals

Доброй пушисто-полосатой новостью поделились тверские зооволонтёры. Из коллекторного колодца ими были спасены котята. Два малыша попали в беду, о чём зоозащитникам сообщили неравнодушные граждане.

- Люди нашли испуганных котят в глубоком колодце. Достать их оттуда было невозможно, - рассказывает Инициативная группа по защите животных, - Но это не про наших волонтёров!

Юля и Лиза, две хрупкие девушки, залезли в колодец с ящиком-котоловкой. Пришлось потрудиться, но котята были пойманы и извлечены на белый свет. Теперь смешным полосатикам ищут дом.