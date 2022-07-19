В Тверской области с начала сезона потушили 12 лесных пожаров

В Тверской области потушили 12 лесных пожаров Фото: Ольга Крыльцова

С начала пожароопасного сезона в Тверской области потушили 12 лесных пожаров общей площадью 8,21 га. Шесть их них произошли в Калининском районе, два - в Вышневолоцком городском округе, по одному - в Жарковском районе, Удомельском городском округе, Кимрском районе и Бологовском районе.

- Все пожары ликвидированы в день обнаружения. Не допущено перехода огня на земли иных категорий, - сообщает Министерство лесного комплекса Тверской области.

Специалисты напоминают жителям и гостям региона, что особый противопожарный режим на территории Тверской области действует до 1 сентября. Запрещено: разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах. Ограничений на посещение лесов не установлено.

В случае обнаружения лесного пожара звоните по телефонам лесной охраны: 8-800-100-94-00 (федеральный) или 8-800-100-90-25 (региональный), или телефону службы спасения: 112.