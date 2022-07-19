В Торжокском районе украли имущество из автомобиля местного жителя

Злоумышленников задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 22-летний житель деревни Будово Торжокского района и сообщил, что ночью из его автомобиля ВАЗ, припаркованного на одной из улиц, была похищена автомагнитола, аудиоколонка, комплект из четырех автомобильных колёс, а также аккумулятор, стартер, запасное колесо и передний государственный регистрационный знак.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей произошедшего, обследовали места возможного сбыта похищенного.

В ходе розыска личности фигурантов были установлены. Ими оказались двое местных жителей 1995 и 1999 годов рождения. Машина была открыта, поэтому взять вещи не составило труда. Часть похищенного злоумышленники продали, а вырученные деньги потратили по своему усмотрению. Остальные вещи вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.