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Общество18 июля 2022 14:34

Семьи Тверской области за первую половину 2022 года получили 4658 подарков для новорожденных

Из них 2459 – обновленные наборы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В состав обновленного подарка входит 69 предметов

В состав обновленного подарка входит 69 предметов

Фото: Ирина ТАРАСОВА

Семьи Тверской области за первую половину 2022 года получили 4658 подарков для новорожденных, из них 2459 - обновленные наборы. Мера поддержки введена в регионе с 1 октября 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта "Демография".

В обновленный набор входит 69 предметов. Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша, при условии регистрации рождения органами ЗАГС Тверской области. Выдается комплект в срок до достижения ребенком возраста 3-х месяцев.

Получить комплекты можно в ЗАГСе или в отделениях по работе с семьей и детьми "Мой семейный центр" по месту жительства.